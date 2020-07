Tragico nubifragio a Palermo. Due persone sono morte annegate

15/07/2020 20:05:00

Pomeriggio tragico a Palermo. Ci sono due morti per il nubifragio che si è abbattuto sulla città.



Le due vittime viaggiavano insieme nella stessa auto in via Leonardo Da Vinci. Qui uno dei sottopassaggi ha cominciato ad inondarsi con l'acqua che ha sommerso l'auto su cui viaggiavano le due persone rimaste intrappolate e poi annegate.



Scene di terrore in viale Regione Siciliana diventata un fiume in piena con la gente che cercava di mettersi in salvo, nuotando. I sommozzatori hanno salvato diverse persone. Le due vittime sono state recuperate già senza vita.

Due bambini sono stati ricoverati in ipotermia, il più piccolo ha 9 mesi, viaggiavano in auto con i genitori quando la strada si è allagata.