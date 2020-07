Il Comune di Mazara ha fatto una donazione al Vescovo per i suoi 50 anni di sacerdozio

16/07/2020 10:35:00

Mille euro. E' quanto ha stabilito di donare la Giunta del Sindaco di Mazara, Totò Quinci, per i 50 anni di sacerdozio del Vescovo Domenico Mogavero. La singolare donazione è contenuta in un provvedimento approvato l'8 Luglio, la delibera è la 123.

Secondo le intenzioni della Giunta questo regalo in busta, come lo chiameremmo noi laici, serva per sostenere il progetto "Operatori di pace - centro per l'intergrazione e la cittadinanza interculturale", voluto da Mogavero proprio in occasione del suo cinquantennale.

La cerimonia per i 50 anni di sacerdozio di Mogavero si è tenuta domenica scorsa. Tante istituzioni sono state invitate, tra cui anche il Comune di Mazara. Al Sindaco è sembrato male presentarsi a mani vuote. Da qui il provvedimento per elargire "un dono che nel tempo, possa tangibilmente testimoniare, oltre ai sentimenti di devozione, il riconoscimento della popolazione mazarese per l’occasione di questa ricorrenza spirituale".

