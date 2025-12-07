Sezioni
07/12/2025 15:00:00

Misiliscemi celebra il “Natale delle Contrade” 2025. Ecco tutti gli eventi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/misiliscemi-celebra-il-natale-delle-contrade-2025-ecco-tutti-gli-eventi-450.jpg

Il Comune di Misiliscemi, in collaborazione con cittadini e associazioni del territorio, presenta il “Natale delle Contrade” 2025, un programma ricco e diffuso di eventi che animeranno l’intero territorio comunale dall’8 dicembre al 5 gennaio.

Ad aprire le festività sarà, lunedì 8 dicembre, la tradizionale Accensione degli Alberi, simbolo di unità e augurio per tutta la comunità. L’iniziativa dà il via a un calendario di appuntamenti che unisce arte, cultura, spiritualità e momenti di condivisione, pensati per coinvolgere grandi e piccini.

 

Tra gli eventi più attesi del “Natale delle Contrade” si segnalano:

  • 13 e 14 dicembre – Marausa / Villa Speranza
    “Na lu cori di Natali – Mani che donano in silenzio”, a cura del Gruppo Donne Sicilia è f’mmìna (Ass. Misiliscemi).
  • 20 e 21 dicembre – Rilievo / Piazza
    “Natale in Festa”, organizzato dall’Associazione Nuovi Orizzonti.
  • 23 dicembre – Erice / Auditorium “G. Pagoto”
    Prima esecuzione assoluta di Montalto, la scelta, dedicata alla memoria di Giuseppe Montalto.
  • 26 dicembre – Salinagrande / Chiesa San Giuseppe
    Concerto di Natale con Simona Guaina (soprano), Ceo Toscano (violoncello) e Barbara Mineo (pianoforte).
  • 27 dicembre – Palma / Chiesa San Giuseppe
    “Il Presepe dei Bambini – Dove Dio trova casa?”, a cura della Parrocchia S. Giuseppe.
  • 28 dicembre – Guarrato / Ex Baglio Rindinella
    Presepe Vivente della Comunità di Guarrato, a partire dalle ore 16.00.
  • 29 dicembre – Locogrande / Chiesa Maria SS. Immacolata
    Recital corale del Coro Polifonico Jesus Christ, ore 21.00.

Le celebrazioni proseguiranno nei primi giorni del nuovo anno:

  • 3 gennaio 2025 – Marausa / Chiesa Immacolata Concezione
    Concerto di Capodanno della Banda Musicale “G. Verdi”, ore 21.00.
  • 5 gennaio 2025 – Guarrato / Ex Baglio Rindinella
    Secondo appuntamento con il Presepe Vivente, dalle ore 16.00.

 

Il “Natale delle Contrade” si conferma così come un vero itinerario culturale diffuso, reso possibile grazie al contributo di associazioni, volontari e cittadini, che hanno collaborato alla realizzazione di un programma inclusivo e capace di valorizzare il territorio.

Il Comune di Misiliscemi ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, simbolo di coesione sociale e occasione per vivere insieme la magia del periodo più atteso dell’anno.









