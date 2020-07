Traghetti per Pantelleria, ancora disagi. Il Pd: "Una sola nave non basta"

16/07/2020 11:10:00

“Una sola nave per Pantelleria non basta abbiamo bisogno, soprattutto in questo particolare momento di fondamentale importanza per l’economia della nostra isola, che i collegamenti marittimi, come da contratto, vengano eseguiti con due navi”.



E’ questo l’appello che lancia il Partito Democratico Pantelleria a seguito delle sollecitazioni ricevute da diversi imprenditori turistici isolani, dopo che nella serata di domenica 12 luglio si è appreso che la nave in partenza da Trapani alle ore 23 non avrebbe imbarcato passeggeri in quanto la corsa era destinata solo ed esclusivamente al trasporto carburanti e infiammabili.



“Occorre che l’amministrazione comunale – dichiara Saro Cappadona, Segretario del Circolo di Pantelleria – faccia sentire la propria voce al fine di ripristinare gli originali collegamenti marittimi da e per Pantelleria”.

“Non possiamo non dare voce – chiude Cappadona – ai tanti imprenditori del settore turistico che chiedono alla politica un serio intervento al fine di salvare una stagione turistica in parte compromessa a causa della crisi da Covid-19”.