Marsala, scoperti nella mansarda di un palazzo decine di cardellini detenuti illegalmente

20/07/2020 20:47:00

Gli esperti del movimento “Stop Animal Crimes Italia” e le guardie zoofile NOGEZ (Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile Distaccamento di Erice con funzioni di Polizia Giudiziaria) coordinate da Claudio La Commare hanno eseguito un sequestro di fauna selvatica protetta illegalmente detenuta. All’interno della mansarda di una palazzina di Marsala, M.G. di 47 anni deteneva decine di cardellini prelevati in natura, tutti all’interno di gabbie e gabbiette.

Tra i volatili anche uno zimbello, cardellino imbragato con una corda usato per attirare gli uccelli nelle trappole, legato ad una cordicina e un cardellino chiuso letteralmente all’interno di una busta di plastica completamente al buioe. L’uomo, durante il controllo supportato dai Carabinieri, ha preso a calci le porte delle camere dei condomini.

Il 47enne, che già ha contenziosi aperti con i condomini per essersi verosimilmente appropriato della mansarda per allestire l’allevamento abusivo, dovrà rispondere di maltrattamento di animali, detenzione illegale di fauna selvatica protetta e commercio illecito.

“Il fenomeno dell’uccellagione e del commercio illegale di cardellini - dichiara Claudio La Commare - resta in Sicilia una piaga terribile a danno della fauna selvatica, ancora poco contrastata. Decine gli allevamenti abusivi e migliaia gli uccelli prelevati in natura. Ricordando – conclude - che prendere animali dal loro habitat configura il reato di furto e detenerli di ricettazione per cui si rischiano diversi anni di reclusione, invitiamo le associazioni di categoria, in primis la FOI (Federazione Ornicultori Italiani) a monitorare il fenomeno, poichè trattasi spesso di allevatori e associati alla medesima FOI ad essere colti in flagranza di reato”.