Marsala, l'associazione "Raggio di Sole" interviene sull'istituzione del centro "Dopo di noi"

21/07/2020 20:00:00

L'associazione Raggio di Sole, presieduta dal Dott. Bertini, sta seguendo con giusto interesse la vicenda legata all'opportunità di avere a Marsala un centro “Dopo di Noi”.

I suddetti centri sono strutture nate allo scopo di aiutare le persone con disabilità a decidere dove, con chi e come vivere quando i genitori non potranno più prendersi cura di loro. Allo stesso modo i genitori hanno la certezza che il proprio figlio disabile sarà seguito quando loro non potranno più farlo.

A tal proposito nell'ultimo consiglio comunale l'assessore Salvatore Accardi ha proposto di togliere Villa Damiani, la struttura faraonica nata agli inizi degli anni 90 e utilizzata per pochi anni (oggi in totale abbandono), dall'elenco degli immobili comunali in vendita e di farne un centro “Dopo di Noi”.

Il massimo consesso civico, nonostante ritenga l'iniziatica lodevole (quasi tutti i consiglieri favorevoli), ha mostrato qualche perplessità sul fatto che questa proposta venga dopo nessun confronto con l'amministrazione. Dalla piccola bagarre che c'è stata in aula, la seduta è stata poi aggiornata a martedì 21 e si continuerà ad esaminare la delibera.

Le famiglie che fanno parte dell'associazione Raggio di Sole e più in generale tutte le famiglie che vivono il problema, auspicano che le parti politiche possano superare i dissapori, affinché si possa realizzare questa struttura necessaria per il futuro dei figli con disabilità.