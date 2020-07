Mafia, sequestrati beni per 10milioni di euro all'imprenditore Giuseppe Li Pera

22/07/2020 10:38:00

Beni per 10 milioni di euro, tra società, beni immobili e rapporti bancari sono stati sequestrati al 71enne imprenditore di Polizzi Generosa, Giuseppe Li Pera, Già condannato nell'inchiesta "Mafia e appalti" degli anni '90 con al centro il ministro dei Lavori Pubblici di Cosa Nostra Angelo Siino. Il provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione è stato eseguito dagli uomini della Dia.

L'imprenditore Li Pera ha costanti rapporti con i boss già a partire dagli anni '80 e nel 2007 è stato condannato per associazione mafiosa, al termine di un procedimento giudiziario iniziato nel 1991. Nell'ambito dell'inchiesta emerse anche il cosiddetto "Sistema Siino", che permetteva ai clan di tirare i fili degli appalti pubblici grazie alla collaborazione di imprenditori ma anche di rappresentanti politici, dirigenti e funzionari degli enti territoriali.

La figura di Li Pera emerse come dipendente della società Rizzani de Eccher, attiva nel settore delle grandi opere negli appalti pubblici e la sua società ottenne illecitamente l'aggiudicazione e gestione di diversi appalti in Sicilia. Questo l'elenco dei beni sequestrati a Li Pera:

le società S.I.G.I. Srl (SOCIETA’ ITALIANA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE) con sede in Caltanissetta, IMMOBIL. BI Srl, con sede in Roma e SAN NICOLA’S COSTRUZIONI Srl, con sede in Caltanissetta, tutte società attive nel settore delle costruzioni edilizie;

- le quote societarie della PARCO DELLE MACCALUBE CAMPUS Srl, della ROCHEL Srl, ALTARELLO COSTRUZIONI Srl, CENTOUNOPINI COSTRUZIONI Srl, della STUDIO 58 Srl tutte con sede in Caltanissetta, anch’esse prevalentemente operanti nel settore delle costruzioni edilizie;

- 9 beni immobili e 150 rapporti bancari.