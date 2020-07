Oggi parte la nuova Ztl a Trapani

22/07/2020 07:00:00

Partono oggi, operativamente, tutte le disposizioni relative alla nuova Ztl che coinvolge gran parte del centro storico di Trapani.



Oltre alla vecchia ZTL, dalle 19.30 alle 2.30 di notte non sarà possibile percorre con mezzi propri anche corso Vittorio Emanuele e via Libertà, nonché la prima parte del lungomare Dante Alighieri fino alla via Passo di Tramontana. Altro tratto chiuso sarà Viale Regina Margherita (dinanzi ingresso principale dell’omonima villa).



Il Comando di Polizia Municipale, coadiuvato dagli ausiliari del traffico, sarà già operativo per far rispettare le nuove regole. Si fa appello ai cittadini, pertanto, affinché vi sia la massima collaborazione.