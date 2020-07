E' morto il ragazzo di Trapani che si era tuffato dal porto di San Vito

23/07/2020 17:45:00

Non ce l'ha fatta. E' morto Rosario Rizzo, il ragazzo di 27 anni di Trapani, che il 6 luglio scorso ha riportato un grave trauma cerebrale e spinale dopo essersi tuffato dal molo del porto di San Vito Lo Capo.



Dopo due settimane di cure il ragazzo è spirato oggi all'ospedale Civico di Palermo, nel reparto di Neurochirurgia, dove era ricoverato dalle ore successive al terribile tuffo.

Doveva essere una giornata di mare e di divertimento quella del giovane trapanese, ma si è trasformata in tragedia, con il tuffo in un punto in cui il fondale è basso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tant'è che da subito si è ipotizzato il rischio di ripercussioni fisiche permanenti come la paralisi. Ma le sue condizioni si sono via via aggravate. Oggi la morte del giovane.