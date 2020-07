Di Girolamo: "Le 9 liste di Grillo? Non ho paura. Senza di me più casi Covid a Marsala". Video

23/07/2020 12:20:00

“Le nove liste di Massimo Grillo? Non mi fanno paura. L'ho già battuto 5 anni fa. Non conta il numero delle liste ma la qualità”, lo ha detto a Tp24 il ricandidato sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo.

“Bisogna vedere cosa hanno fatto le persone nella vita, se non hanno fatto niente probabilmente non combineranno niente. Molti mi hanno chiesto la continuazione del lavoro fatto in questi 5 anni, rinnovando la politica, abbiamo lavorato sodo in questi anni per far arrivare fondi europei. Vogliamo continuare in questo lavoro con la massima trasparenza, nella legalità, nella lotta alla corruzione solo così possiamo far uscire Marsala dall'impasse”. Di Girolamo punta l'attenzione anche sulla sanità e dice che “se non ci fossi stato io come sindaco, con la mia esperienza, probabilmente ci sarebbero stati molti più casi di Coronavirus a Marsala”.

“Mi ricandido al servizio della città e non al servizio di qualcuno e basta, con più esperienza e più determinazione” ha detto Alberto Di Girolamo.

