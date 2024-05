Europee: Falletta e la fiscalità di vantaggio. Romagnoli incontra i giovani

16/05/2024 09:55:00

“Dal prossimo 30 giugno la fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud non verrà rinnovata. Una decisione che il Ministro Fitto comunica con freschezza, senza pensare che ci sono 3 milioni e più di lavoratori che pagheranno il prezzo della scriteriata decisione. L’Europa in tutto questo non c’entra nulla, anche se Fitto ha spostato la responsabilità su quell’asse dimenticando però di dire che non ha portato avanti, cosa che avrebbe dovuto fare, nessuna trattativa con la Commissione. Conviene del resto così, continuare a spremere il Sud come un limone, le misure che possono aiutare il Mezzogiorno non interessano a Fitto. Questo ulteriore taglio, che si accompagna a quelli già consumati, mette a rischio intere imprese e lavoratori. Anzi, li mette davanti al tracollo”. Così Valentina Falletta, candidata al Parlamento europeo nella lista Stati Uniti d’Europa

ROMAGNOLI .Con le elezioni Europee alle porte, l'attenzione si sposta non solo sui programmi politici dei candidati, ma anche sulle loro convinzioni personali e sui valori fondamentali che li guidano. L'On. Massimo Romagnoli, noto per il suo ruolo di Presidente della V Commissione CGIE "Promozione del Sistema Italia all'Estero" e candidato alle prossime elezioni Europee con "Alternativa Popolare", ha partecipato ieri all'evento di presentazione del progetto "Il processo democratico in azione" presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina.

L'iniziativa, promossa dall'associazione "Metropolis" e finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+, è stata patrocinata dal Comune di Messina e si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani messinesi alla vita politica, aumentando la consapevolezza dell'importanza di essere cittadini attivi e incrementando, in tal modo, l'affluenza al voto.

Durante l'incontro, l'On. Romagnoli ha offerto ai giovani presenti non solo la sua visione politica, ma anche una profonda riflessione sulla sua fede cristiana e il suo impatto sulle imminenti elezioni Europee. Uno dei momenti più significativi è stato quando ha parlato di come la sua fede influenzi il suo impegno politico, sottolineando l'importanza dei valori evangelici nella sua vita e nel suo lavoro.

Per l'On. Romagnoli, “la fede cristiana non è solo una componente personale, ma un elemento che permea ogni aspetto della mia vita, compresa la mia attività politica. Per me, è fondamentale incarnare i principi di amore, compassione e solidarietà nel mio lavoro per la comunità. Cerco costantemente di portare avanti politiche che riflettano questi valori fondamentali, lavorando per il benessere di tutti i cittadini e promuovendo l'uguaglianza e la giustizia sociale. La mia fede mi guida nel servire gli altri e nel cercare di fare del mondo un luogo migliore per tutti, indipendentemente dalle differenze o dalle circostanze.”

La presenza a Messina dell'On. Massimo Romagnoli e il suo dialogo aperto con i giovani della città hanno testimoniato l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni nel processo politico e nella riflessione su questioni di rilevanza sociale ed etica.