Da Mazara a Castelvetrano. Ecco tutti i candidati e le liste

16/05/2024 06:00:00

Adempimenti compiuti e liste presentate nei Comuni chiamati al voto. Per la provincia di Trapani ci sono 4 città che vanno per le amministrative: Mazara e Castelvetrano (sistema proporzionale), Salemi e Salaparuta (maggioritario).



Presso la segreteria generale del Comune di Mazara del Vallo, i rispettivi delegati hanno presentato 5 liste di candidati al consiglio comunale collegate al candidato sindaco Salvatore Quinci, che è pure uscente.

Le liste sono: Osservatorio Politico, Fratelli d'Italia, Partecipazione Politica, Salvatore Quinci Sindaco, Libertà. Unitamente alla presentazione della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci e delle 5 liste collegate di candidati al consiglio comunale sono stati presentati il programma politico-amministrativo e l'elenco di 5 assessori designati dal candidato sindaco Quinci: Germana Abbagnato, Vito Billardello, Gianfranco Casale, Vito Torrente e Gasparino Giacalone detto Rino.

Deposito avvenuto anche per le liste collegate alla candidata sindaca Vita Ippolito, le liste sono:Forza Italia, Dc - Democrazia Cristiana, Nuova Energia Popolare - Unione di Centro, Mpa Forza dei Fatti, Più Vita - Vita Ippolito Sindaca.

Unitamente alla presentazione della candidatura a sindaca di Vita Ippolito e delle 5 liste collegate di candidati al consiglio comunale sono stati presentati il programma politico-amministrativo e l'elenco di 4 assessori designati dalla candidata sindaca Ippolito: Valeria Alestra, Pietro D'Angelo, Vito Gancitano e Giacomo Mauro.



Nicola Cristaldi aveva già depositato la settimana scorsa.



A Salemi operazioni concluse, depositata la liste per Vito Scalisi sindaco “Scelgo Salemi”, 16 candidati al consiglio, designati anche i primi tre assessori: Leonardo Bascone, Pietro Crimi e Maria Pia Leone. "Abbiamo messo a punto una lista mettendo dentro il giusto mix di esperienza e giovani - afferma Scalisi -. Nel nuovo consiglio comunale avremo bisogno di entrambe le caratteristiche. Offriamo alla città un elenco di candidati di alto profilo. Esperienza e grinta giovanile sono le peculiarità anche dei tre assessori designati, che ringrazio per avere dato la propria disponibilità a un impegno aggiuntivo".



In Comune è stata depositata pure la lista “Scrusciu Salemi-Spagnolo sindaca”, direttamente collegata alla candidata sindaca Giusy Spagnolo; gli assessori designati sono: Nina Grillo, Margherita Gaudino e Riccardo Calascibetta.

Presentata la lista di Fratelli d’Italia che sostiene la candidatura a sindaco di Giuseppe Crimi, gli assessori designati sono: Luigi Loiacono, Leonardo Lombardo, Maniscalco Giuseppe.



A Castelvetrano le liste collegate alla candidatura a sindaco di Salvatore Stuppia sono Castelvetrano Giovani, Insieme con il Cuore, Obiettivo Città. Gli assessori designati sono Nicola Li Causi, Giacomo Bonagiuso, Gianna D’Angelo.

Presentata la lista collegata al candidato sindaco Salvino Gancitano "La Svolta per Castelvetrano”, tre assessori designati: Allotta Alberto, Biundo Giovanni, Impallari Francesca.

Due le liste per Salvatore Ficili: Castelvetrano Semplice, Libertà-Sud chiama Nord, tre assessori designati che sono Calogero Amodio, Andrea D'Ambrosio e Paolo Scaglione.

Due liste pure presentate per Marco Campagna sindaco: la lista del Partito Democratico e la lista civica Officina 24, tre assessori indicati sono Serafina Di Rosa, Veronica Calandrino, Pietro Di Gregorio.

Presentate le liste per Giovanni Lentini sindaco: Fratelli d’Italia, Prima l’Italia, Forza Italia, Cittadini in Democrazia, Castelvetrano Civica, Castelvetrano Rinasce. Gli assessori designati sono: Rosalia Ventimiglia, Mariano Palermo, Antonino Barresi.

Enzo Alfano è il candidato sindaco, uscente, la lista depositata è quella del Movimento Cinque Stelle, gli assessori sono: Giusy Cavarretta, Filippo Foscari, Giuseppe Galfano.

C’è una settima candidatura per Castelvetrano, si tratta di Maurizio Abate con la lista “Aria nuova, cittadini in movimento”. Gli assessori indicati sono: Bartolomeo Lupo, Stefano Clemenza, Pietro La Grassa.



A Salaparuta è stata presentata la lista di Antonino Cinquemani sindaco, Passione e Impegno, gli assessori indicati sono: Avvocato Francesca, Musso Francesco, Tritico Leonardo, Palermo Giovanni.

Lista presentata pure per Vincenzo Drago, sindaco uscente, Continuare per Salaparuta, gli assessori designati sono: Lombardo Francesco, Santangelo Patrizia.

Il terzo candidato per Salaparuta è Michele Saitta, la lista depositata è Salaparuta oggi. Gli assessori sono: Gaetano Crapa, Manuela Augello.