Erice, il Psi: "Siamo garantisti, ma la sindaca Toscano deve dimettersi"

23/07/2020 10:00:00

“Daniela Toscano deve dimettersi”. A chiedere al sindaco, colpito da divieto di dimora nell’ambito dell’inchiesta sullo scandalo del parcheggio di San Giuliano, è il Direttivo comunale del Psi di Erice che si è riunito per esaminare la situazione politica della Vetta in seguito alle vicissitudini giudiziarie che hanno colpito il Comune.



“I socialisti – dice il loro leader Nino Oddo - pur mantenendo la loro tradizionale posizione garantista rispetto alle iniziative intraprese dall’ autorità giudiziaria valutano come politicamente esaurita l’ attuale legislatura”. Da qui, pertanto, l’appello a Daniela Toscano “ affinché dimostrando senso di responsabilità tragga le dovute conseguenze nell’ interesse della comunità ericina la quale non può pagare ulteriormente il prezzo di una situazione politica, prima che giudiziaria, incancrenita in maniera irreversibile”.

Per il Psi “ la città' di Erice e le sue massime istituzioni non meritano di galleggiare nell ‘incertezza e nell’ assenza di un governo autorevole”. E già fanno programmi: “Le elezioni amministrative in primavera possono essere un appuntamento temporalmente ragionevole per aprire una stagione politica nuova che ponga fine al buio caratterizzato dalla criminalizzazione e delegittimazione degli avversari, aprendo una fase improntata al rispetto delle singole posizioni”. Frattanto, il Direttivo ha rinnovato la segreteria che risulta cosi composta: Dino Manzo (coordinatore); Yvonne Vento; Alberto Gambina; Giuseppe Clemente; Matteo Valenti; Peppuccio Purracchio; Enzo Favara.