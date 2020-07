Coronavirus, sono quattro i positivi registrati in provincia di Trapani

24/07/2020 19:03:00

Sono quattro i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Lo comunica l'Asp nel consueto comunicato giornaliero che aggiorna i dati della situazione epimediologica da Covid-19 nel territorio provinciale.

In realtà, come già anticipato ieri da TP24 (ne abbiamo parlato qui), il quarto caso è assegnato alla provincia di Trapani, alla città di Alcamo, solo perché la persona positiva è residente ad Alcamo. Si tratta di una donna di origine marocchina che ha partorito da qualche giorno in un ospedale di Palermo e poco prima del parto è risultata positiva.

La donna sta bene, è asintomatica e si trova ricoverata fino a completa negativizzazione. Gli altri casi positivi riguardano i due casi a Marsala, due donne e uno a Mazara del Vallo, un marittimo che era rientrato da una battuta di pesca in acque internazionali.

I numeri del Coronavirus in provincia di Trapani dall'inizio della pandemia dicono che i contagiati totali sono 135, di cui 126 guariti e dimessi, 5 deceduti, 4 attuali positivi asintomatici. I tamponi totali effettuati sono 19.330 e i test sierologici effettuati su personale sanitario sono 9.455.