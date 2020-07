Marsala, la vergogna di via Baronello. Sempre più in condizioni pietose 

25/07/2020 06:00:00

C'è una strada a Marsala che già in passato abbiamo definito la più "sfortunata" della città, è la via Baronello a Strasatti.

Da anni riceviamo e pubblichiamo le segnalazioni da parte dei suoi abitanti, riguardo il degrado e le condizioni pietose e pericolose del suo asfalto. Lo abbiamo fatto l'ultima volta qualche mese fa (potete leggere qui), ma puntualmente nessuno ha fatto nulla, come se quella strada non esistesse.

"Dopo tante segnalazioni al comune, al sindaco, ai vigili urbani, - ci scrive Giusy - adesso riscrivo a voi della redazione di TP24. La via Baronello a Strasatti è ancora in condizioni pietose dal 26 settembre 2019, piena di buche che la rendono impossibile da attraversare con la macchina e a piedi. La notte non si riesce a dormire perché le macchine ci passano sopra e fanno molto rumore. Quest'inverno un persona a bordo di un ciclomotore è caduto a causa della pioggia. Mi rivolgo a voi perché tutti possano vedere questa strada. Non è normale che, a quasi un anno di distanza nessuno si degna di sistemarla. Fanno finta di nulla, alcuni passano anche da li, ma non accade nulla - conclude Giusy - A breve ci saranno le elezioni poi ne parleremo. Comunque è una vergogna per tutta l'amministrazione".