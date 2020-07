Trapani, i carabinieri arrestano un uomo per evasione dai domiciliari

25/07/2020 13:39:00

Stava scontando gli arresti domiciliari, a seguito della sentenza emessa dal tribunale di Trapani con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Al controllo dei carabinieri però non si fa trovare in casa. I militari iniziano le ricerche, lo trovano e lo arrestano.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani, hanno arrestato Francesco Cernigliaro, 46enne trapanese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L'uomo nonostante fosse sottoposto agli arresti - dovendo scontare una pena emessa dal Tribunale di Trapani con l’accusa di guida in stato di ebbrezza - non era in casa al momento del controllo da parte dei militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite, e privo di autorizzazione.

Dopo essere stato rintracciato dai militari operanti, che hanno avviato le ricerche, l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto. In mattinata si è svolto il rito per direttissima che, oltre a convalidare l’operato dei militari dell’Arma, ha disposto il ripristino della misura della detenzione domiciliare cui era già sottoposto.