Trapani. Il Comune tiene la vasca in pessime condizioni. Sequestrati gli animali di villa Margherita

25/07/2020 11:28:00

Un'altra tegola si è abbattuta sulla Giunta Tranchida ancora una volta distratta in materia di animali.

Ieri sera gli agenti della polizia municipale di Trapani hanno sequestrato una cinquantina di animali che si trovavano nella vasca all'interno della villa comunale Margherita dove ignari dello stato di degrado sguazzavano anatre e papere. Il provvedimento è scattato in seguito al blitz eseguito dall'animalista Enrico Rizzi. La vasca versava in pessime condizioni igienico-sanitarie come riscontrato dal veterinario dell'Asp. Da qui, pertanto, il provvedimento anche perché si è configurato il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.



“Capita – dice la consigliera comunale Anna Garuccio – di incontrare persone che maltrattano gli animali, ma è gravissimo quando a farlo è una amministrazione comunale. Sono mesi – prosegue – che gli animali vengono lasciati all’incuria, impossibilitati anche a respirare in una vasca con una patina gelatinosa, tanto sporca da fare invidia ad uno stagno”.



Questa mattina la vasca è stata svuotata e tirata a lucido. "Ora - dice un giardiniere la stiamo riempiendo. Fino a poco fa qui c'erano i carabinieri, l'assessore La Porta e il dirigente del Settimo settore". Insomma dopo l'incursione di Rizzi il Comune é corso ai ripari.