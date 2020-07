Marsala, ancora violenza nella movida. Lite a colpi di coltello in centro storico

27/07/2020 17:37:00

Ancora violenza in centro storico a Marsala. Una lite, la notte tra sabato e domenica, è sfociata in colpi di coltello.



I fatti si sono verificati nel centro storico della città, che diventa il centro della movida nelle notti del fine settimana. Due uomini si sarebbero affrontati e uno di loro ha estratto un coltello e ferito l'altro, sembra in maniera non grave. Tant'è che accoltellatore e accoltellato sono fuggiti tra le vie del centro prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Uno dei due protagonisti della rissa è fuggito all'interno dell'Antico Mercato di Marsala per poi dileguarsi, in questo senso le forze dell'ordine hanno visionato le immagini della videosorveglianza sia dell'Antico Mercato che dei locali vicini.



Pare che l'episodio sia collegato alla lite di venerdì notte in un locale di Petrosino in cui è rimasto ferito un buttafuori sempre a colpi di coltello, ricoverato in ospedale non in pericolo di vita. Se cosi fosse si tratterebbe di una sorta di regolamento di conti che rischia di far diventare la città un farwest.