25/07/2020 20:00:00

Lite con colpi di coltello nella notte tra venerdì e sabato in un locale sul litorale di Petrosino.

Nel locale si stava svolgendo una serata danzante, a quanto pare non autorizzata. Intorno alle 2.30 di notte al suo interno si è scatenata una rissa tra diverse persone. Così sono intervenuti i buttafuori. A quel punto è stato sfoderato un coltello e uno dei due operatori della sicurezza è stato raggiunto da alcuni colpi. Il buttafuori è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate.