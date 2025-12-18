Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
18/12/2025 14:15:00

Trapani, raffica di controlli sulla movida: due Daspo urbani “aggravati” per furti e  ...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/1766063800-0-trapani-raffica-di-controlli-sulla-movida-due-daspo-urbani-aggravati-per-furti-e.jpg

Sono stati intensificati in tutta la provincia di Trapani i controlli delle forze di polizia, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Nel quadro dell’attività di monitoraggio dei fenomeni criminali e violenti legati ai luoghi della movida e ai locali pubblici, il questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore ha emesso due provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento, i cosiddetti Daspo urbani (Dacur), nella forma “aggravata”.

 

Il primo provvedimento riguarda un uomo di 42 anni, classe 1983, ritenuto responsabile di ben 22 furti con effrazione e danneggiamento, commessi in pochi mesi nel centro storico di Alcamo. I colpi hanno interessato numerosi esercizi commerciali, tra cui bar, paninoteche, pizzerie, pasticcerie e gelaterie, generando un forte allarme sociale per la sistematicità e la spregiudicatezza delle azioni.

 

Il secondo Daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 48enne di Marsala, con precedenti di polizia e giudiziari, individuato come autore di una rapina avvenuta recentemente all’interno di una gelateria. Secondo quanto ricostruito dal Commissariato di pubblica sicurezza di Marsala, l’uomo, con il volto travisato, è entrato nel locale armato di forbici e ha intimato all’addetta alla cassa di consegnargli il denaro. Nonostante la resistenza della vittima, è riuscito ad aprire il registratore e a impossessarsi di circa 50-60 euro.

 

Nel tentativo di fermarlo, un altro dipendente della gelateria, accorso dal retrobottega, è stato colpito alla schiena con un fendente inferto con le forbici. L’uomo si è poi dato alla fuga a piedi, ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti, che hanno raccolto elementi indiziari ritenuti utili a confermarne la responsabilità.

 

Le condotte dei due soggetti sono state valutate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Trapani e l’istruttoria è stata accolta dal questore, che ha firmato i provvedimenti. Trattandosi di soggetti già sottoposti a misure cautelari per reati commessi in contesti circoscritti, è stata applicata la forma “estesa” del Daspo urbano.

 

Per entrambi è stato disposto il divieto, per la durata di tre anni, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici e locali di intrattenimento presenti su tutto il territorio della provincia di Trapani, inclusi bar, pub, ristoranti, pizzerie, paninerie, gelaterie, discoteche, sale da ballo e luoghi, anche all’aperto, destinati a concerti o trattenimenti danzanti.









Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...

Native | 17/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765900767-0-i-mille-viaggi-fa-poker-migliore-agenzia-viaggi-del-sud-italia-ai-protagonisti-del-mare-di-costa-crociere.jpg

I Mille Viaggi fa poker: migliore agenzia viaggi del sud Italia ai...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...