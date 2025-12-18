Sezioni
Cronaca
18/12/2025 21:43:00

Si ribalta con l’escavatore, muore un operaio di 30 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-12-2025/si-ribalta-con-l-escavatore-muore-un-operaio-di-30-anni-450.jpg

Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio a Ginostra, piccola frazione dell’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo il ribaltamento dell’escavatore sul quale stava operando.

 

La vittima, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, era impegnata in lavori di messa in sicurezza dei torrenti. Gli interventi erano stati avviati in seguito all’emergenza alluvionale dell’ottobre 2024, che aveva colpito duramente Ginostra e il centro abitato di Stromboli.

 

L’allarme è scattato immediatamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di soccorso e l’intervento della guardia medica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, giunti da Stromboli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.









