È stato dimesso dall’ospedale e sta bene il giovane soccorso questa mattina a Marsala

17/12/2025 18:35:00

È stato dimesso dall’ospedale e sta bene il giovane trovato questa mattina privo di sensi sul ciglio della strada in via Favara, a Marsala.

L’uomo, di nazionalità tunisina, dopo il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, è risultato vigile e in condizioni di salute giudicate complessivamente buone dai sanitari. Agli operatori ha raccontato di essere caduto dalla bicicletta dopo essere stato spaventato e aggredito da alcuni cani randagi, battendo la testa sull’asfalto e perdendo i sensi.

Gli accertamenti clinici effettuati in ospedale non hanno evidenziato complicazioni o traumi gravi. Dopo le cure e le verifiche del caso, il giovane è stato quindi dimesso.

La vicenda aveva destato preoccupazione in mattinata, quando alcune persone dirette al lavoro avevano notato il giovane a terra, privo di sensi, accanto alla sua bici, in una zona periferica della città spesso segnalata per problemi di illuminazione e sicurezza. In attesa dei soccorsi, arrivati circa mezz’ora dopo la segnalazione, alcuni passanti lo avevano coperto con una coperta per ripararlo dal freddo.

Resta ora sullo sfondo il tema della presenza di cani randagi e delle condizioni di sicurezza in via Favara, una zona che periodicamente torna al centro delle segnalazioni dei cittadini.



