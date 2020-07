Domani Salvo Bilardello presenta il suo nuovo libro, "Il violino della salvezza"

27/07/2020 10:00:00

Domani alle 19, presso l'Oratorio dei Salesiani di Marsala, Salvo Bilardello presenta il suo nuovo libro, Il violino della salvezza, vincitore del premio “Fai viaggiare la tua storia” 2020, indetto da LibroMania Dea Planeta. Con l'autore dialogano l’Arciprete don Marco Renda e il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo. All'incontro, organizzato dalla Libreria Mondadori di Piazza della Repubblica, interverrà anche il sindaco Alberto Di Girolamo.

TRAMA

A ottobre Trieste sembra un dipinto. Dal porto si stende una tela blu e all’orizzonte luccicano come argento le vele della Barcolana gonfiate dal vento. Anche il commissario Renzo De Stefano, da poco trasferitosi a Trieste da Aquileia per raggiungere la sua compagna, cerca di godersi l’atmosfera di festa che la famosa regata porta in città, quando arriva la notizia che la 47° edizione della gara è stata macchiata da un duplice delitto: a bordo di un’imbarcazione sono stati ritrovati due corpi, uno dei quali marchiato a sangue con le lettere NN. De Stefano analizza scrupolosamente l’insolita scena del delitto e inizia subito a indagare, ma gli omicidi non sono finiti, si susseguono uno dopo l’altro in diversi luoghi della città. Il marchio NN sembra essere la firma di una mente spietata e con un piano molto preciso. Cos’altro accomuna le vittime di queste terrificanti esecuzioni? Tra false piste e la pressione di un’opinione pubblica sempre più spaventata, De Stefano e i suoi uomini iniziano una corsa contro il tempo per fermare una scia di sangue che sembra inarrestabile e si intreccia alla dolorosa storia della città.

SALVO BILARDELLO vive tra Trieste e Marsala, è un chimico prestato alla scrittura e oggi si occupa di consulenze. Autore di diversi articoli di divulgazione scientifica, è un amante di gialli e thriller e un grande appassionato di Simenon, Mankell, Dexter.