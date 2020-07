Coronavirus, un uomo positivo al pre-triage di Castelvetrano. Quattro gli asintomatici nel trapanese

27/07/2020 13:57:00

Un uomo è risultato positivo al pre-triage dell'ospedale di Castelvetrano.

Il paziente, di origini catanese, si trovava in provincia di passaggio e ha avuto necessità del pronto soccorso. Dopo aver fatto il tampone al pre-triage è risultato positivo ed è stato trasferito all'ospedale Cervello di Palermo.

Sono sempre quattro i casi positivi e asintomatici in provincia di Trapani. Lo conferma l'Asp con la nota giornaliera che fa il punto della situazione epidemiologica nel trapanese.

Ieri c'è stato un nuovo caso di positività a Marsala. Si tratta di una donna che si va ad aggiungere all'altra positiva da giorni, ma si è avuta conferma della negativizzazione di Gloria Grillo, la figlia del politico marsalese, candidato sindaco alle prossime amministrative, tornata da Bergamo alcuni mesi e dopo ben 59 giorni negativizzata. Lo ha comunicato lo stesso Grillo con un post sulla sua pagina facebook:

Gli altri positivi in provincia sono: un marittimo di Mazara e una donna di Alcamo che però al momento di trova ricoverata a Palermo in attesa di negativizzazione. L'Asp comunica di aver effettuato 19.516 tamponi dall'inizio dell'epidemia e 9.473 test sierologici su personale sanitario. I numeri totali del covid-19 in provincia: 126 sono le persone guarite, 5 sono i decessi, non c'è nessun paziente ricoverato e sono 4 i positivi asintomatici.