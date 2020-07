Pino Pace (Unioncamere): "Le aziende 'rosa' sempre più protagoniste in Sicilia"

29/07/2020 10:00:00

"Sono numeri che ormai non ci sorprendono quelli vedono protagoniste in Sicilia le aziende guidate da donne".

Lo dice il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace commentando il IV Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizzato da Unioncamere e presentato stamane.

"Le qualità delle aziende "rosa" capaci di essere resilienti, tenaci e pronte anche più degli uomini a mettersi in gioco - aggiunge Pace - è indiscussa e la loro crescita importante anche in Sicilia denota come sta mutando anche il mondo delle imprese della nostra Isola. Le imprenditrici - prosegue - negli ultimi anni hanno dimostrato una straordinaria capacità di portare avanti le loro aziende con grande intelligenza e dispiace constatare come l'emergenza coronavirus, che ha costretto tante donne a restare in casa gravate anche dal pensiero alla famiglia, abbia rallentato il numero di aziende femminili in Italia", conclude.