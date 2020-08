Marsala, la Colmata è una discarica. Foto

01/08/2020 13:00:00

Da parco sul mare a discarica. La zona della Colmata, sul lungomare sud di Marsala, è in condizioni disastrose.

Quest'anno, a differenza di quelli precedenti, non sono stati depositati i cumuli di alghe dai lidi. Ma ci sono altri cumuli, ben più nocivi: i rifiuti.

La Colmata è diventata una discarica. Ci sono rifiuti di ogni tipo, da pneumatici, a sanitari, mobili, divani, carcasse di elettrodomestici, e poi tanta plastica e sacchi pieni di spazzatura.

Uno scempio in una zona che si affaccia ad una delle strade più percorse in questo periodo, quella che va ai lidi. Da anni le amministrazioni parlano di riqualificare la zona, di creare una sorta di parco sul mare, e dare decoro a tutta la zona che porta ai lidi Sud. Ma di tutto questo non c'è traccia, e la zona trascurata è diventata una discarica.