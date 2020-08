Castellammare, riaperte le iscrizioni per la consulta giovanile 

01/08/2020 04:00:00

Riaperte le adesioni per la consulta giovanile di Castellammare del Golfo, che lo scorso anno ha ripreso le sue funzioni dopo la ricostituzione con il nuovo statuto e regolamento votati favorevolmente dal consiglio comunale.

L’assessore alle Politiche Giovanili Enza Ligotti fa presente che, in vista del rinnovo delle cariche, fino al 31 agosto i residenti a Castellammare di età compresa fra 16 ed i 29 anni, possono aderire alla consulta, presentando apposita richiesta all’ ufficio protocollo (Corso B. Mattarella) o a mezzo pec (comune.castellammare.tp@pec.it)

«Invitiamo altri giovani ad iscriversi poiché la consulta ha un’importante funzione di osservazione e di proposta su temi collettivi che li riguardano. È uno strumento di conoscenza della realtà dei giovani utile all’amministrazione, al consiglio comunale, che vi è rappresentato, ed all’intera comunità – dicono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Politiche Giovanili Enza Ligotti-. In un anno di attività la consulta giovanile ha già dato vita ad importanti iniziative come la cura del verde, adottando alcune aiuole cittadine, o la promozione di attività di sensibilizzazione su temi importanti quali la raccolta rifiuti - -. Il fine della consulta, infatti, è quello di promuovere e realizzare in collaborazione con l'amministrazione attività di promozione culturale, artistica, di rispetto dell'ambiente e sostenibilità ambientale. Per questo è utile ed importante prevedere nuove adesioni e rinnovare le cariche in scadenza»