Marsala, dieci le persone coinvolte nell'incidente di Strasatti. Fine settimana tragico in Sicilia 

02/08/2020 12:43:00

E' andata bene, poteva avere delle conseguenze tragiche l'incidente avvenuto questa notte in contrada Strasatti a Marsala.

Sono dieci le persone coinvolte nell'incidente sulla statale 115 (potete leggere qui), che ha coinvolto tre auto: una Fiat Panda, un'Audi Q2 e una Mercedes Classe A.

Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, alla base c'è senza dubbio l'alta velocità, che ha causato lo scontro quando una delle vetture, in fase di sorpasso, ha urtato un'altra auto causando poi la terribile carambola. Come vedete dalle foto, c'è anche il palo dell'illuminazione pubblica semi-abbattuto.

Per molte delle persone coinvolte c'è stato bisogno delle cure del pronto soccorso di Marsala. Fortunatamente, però, solo tanta paura, diverse ammaccature e escoriazioni, ma nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi, ci dicono dal commissariato di polizia di Marsala. Molti sono stati trasportati in ospedale da diverse ambulanze.

Se a Marsala, questa notte, è andata bene, è purtroppo tragico il fine settimana in Sicilia. Ieri intorno alle 7, ha perso la vita Gabriel Chisari, di Francavilla di Sicilia. Il 20enne per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Mercedes Classe A e si è schiantato contro una Peugeot 206 in sosta. Gabriel si stava recando, come di consueto a Giardini Naxos, dove esercitava la professione di bagnino presso un noto stabilimento balneare.

E' una donna di 72 anni, Antonina Stella, è morta venerdì mattina all'ospedale Sant'Elia per le conseguenze di un incidente avvenuto a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. La donna stava facendo a jogging con un'amica, quando è stata travolta da un'auto.