Marsala, brutto incidente fra tre auto a Strasatti. Abbattuti alcuni pali della luce

02/08/2020 10:06:00

Un bruttissimo incidente si verificato questa notte, intorno alle 4:00, sulla nazionale 115, in contrada Strasatti a Marsala.

Lo scontro, che ha visto coinvolte tre auto, alla cui guida vi erano dei govani, è stato causato, soprattutto dall'alta velocità. L'impatto, più precisamente, è avvenuto nei pressi dell'incrocio, di fronte la Chiesa. Nella fotogallery vi mostramo due delle auto, una Fiat Panda completamente distrutta e una Audi Q2, danneggiata sia nel cofano anteriore che lateralmente.

Dopo l'impatto, una delle auto, ormai fuori controllo, ha abbattuto alcuni pali della luce. Sul posto sono intervenuti sia la polizia che i carabinieri che hanno chiuso al traffico la strada per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Al momento in cui scriviamo non sappiamo come stanno tutti gli occupanti a bordo delle auto, anche se alcuni hanno fatto ricorso alle cure dell'ospedale.