Cronaca

» Incidenti
21/12/2025 10:19:00

Incidente a Palermo, muore un ragazzo di 18 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/1766308849-0-incidente-a-palermo-muore-un-ragazzo-di-18-anni.jpg

Un incidente stradale si è verificato intorno alle tre di notte in viale Diana, all’interno del parco della Favorita, a Palermo.

 

Nello scontro è morto un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Filippone. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, la vittima si trovava a bordo dell’auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato violentemente contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno tentato le prime manovre di rianimazione. Il giovane è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Nonostante il tempestivo intervento dei medici è morto

 



