Cronaca

» Incidenti
19/12/2025 13:25:00

Esce di strada con l'auto e finisce in un fossato: muore una donna di 55 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/esce-di-strada-con-l-auto-e-finisce-in-un-fossato-muore-una-donna-di-55-anni-450.jpg

Un grave incidente stradale ha provocato la morte di una donna di 55 anni sulla provinciale che collega Santa Margherita di Belice a Menfi. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire, la conducente ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada terminando la sua corsa in un fossato.

 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. I carabinieri della zona hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.









