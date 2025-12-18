Autobus a fuoco sulla A29 vicino Segesta. Aggiornamenti

18/12/2025 17:01:00

Un autobus a due piani è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre, sull’autostrada A29dir, poco prima della galleria di Segesta, in direzione Trapani. L’allarme è scattato intorno alle 14 e sul posto si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Le fiamme hanno avvolto gran parte del mezzo, che è rimasto semidistrutto. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e due autobotti, oltre al funzionario di servizio. A supporto delle operazioni anche la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, fortunatamente non risultano passeggeri coinvolti. Le operazioni di spegnimento sono state complesse a causa dell’intensità del rogo, che ha interessato quasi interamente il pullman.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e sono attualmente in fase di accertamento. Nel frattempo, l’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo, con lunghe code registrate in prossimità della galleria, in direzione Trapani.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo il completamento delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della carreggiata.



