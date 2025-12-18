Autobus a fuoco sull'A29 vicino la galleria di Segesta

18/12/2025 15:47:00

Un autobus a due piani ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre 2025, sull’autostrada A29dir Palermo–Mazara del Vallo, all’altezza della galleria di Segesta.

Il mezzo stava percorrendo la carreggiata in direzione Trapani quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato poco prima dell’ingresso della galleria, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, due squadre, due autobotti ed il funzionato di servizio dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas. Gran parte dell’autobus è stata interessata dal rogo e i pompieri sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulle cause dell’incendio né sull’eventuale presenza di feriti. Il traffico risulta bloccato in direzione Trapani, con lunghe code segnalate già a distanza dalla galleria di Segesta.

La circolazione resterà interrotta fino al completamento delle operazioni di soccorso e alla rimozione del mezzo incendiato.



