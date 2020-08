Incendi, Sicilia: altra giornata tormentata. A fuoco boschi e contrade 

03/08/2020 07:44:00

Altra domenica di passione sul fronte incendi in Sicilia. E la giornata di gran caldo prevista per oggi, 3 Agosto, non fa sperare per il meglio.

La situazione più drammatica a Piazza Armerina, in provincia di Enna, circondata dalle fiamme di diversi incendi: uno è divampato a poche centinaia di metri dall'ospedale Chiello, in contrada Bellia. E' stata ordinata l'evacuazione di alcune abitazioni in contrada Candivia- Cannata. Hanno operato 4 elicotteri, un canadair e un elicottero Prora. A lavoro i vigili del fuoco, la protezione civile, la forestale. Un altro elicottero è stato impegnato su monte Altesina, sabato divorato dalle fiamme, dove è ricominciato un altro focolaio.

Nel palermitano i boschi hanno bruciato per tutto il giorno, da Monreale a Borgetto. Ettari di macchia mediterranea e boschi distrutti nella zona di Sagana, Montelepre, Carini e Valle Presti. Fiamme contrastate fino a tarda sera ma che più volte hanno ripreso vigore, nonostante l’intervento di elicotteri e canadair. Interventi dei vigili del fuoco anche a Santo Stefano di Camastra dove la gente si è riversata in strada e sono state evacuate almeno venti abitazioni.

Interventi ieri anche ad Altavilla Milicia in contrada Fornarotto e nella zona di Santa Cristina Gela. Mezzi aerei, vigili del fuoco e forestali impegnati anche a Monte Grifone nel palermitano e nel comune di Chiusa Sclafani in località Chiusa La Vecchia. Anche qui sono già stati divorati diversi ettari di vegetazione.

In provincia di Trapani non si placano le polemiche per l'incendio che ha devastato la riserva di Monte Cofano. E' per questo che il 9 Agosto è stata organizzata una manifestazione di protesta, alle 17, all'ingresso della Riserva Naturale Orientata di Monte Cofano: una passeggiata "contro gli incendi", per difendere la natura e la bellezza in Sicilia.