Ancora caldo e rischio incendi in Sicilia. Le previsioni in provincia di Trapani

03/08/2020 06:00:00

Ancora temperature alte in Sicilia, dove la protezione civile regionale ha diramato ieri sera un'allerta di livello arancione per tutta l'isola per ondate di calore e rischio incendi. Le temperature saranno ancora oltre i 30 gradi, e l'attenzione sarà rivolta al rischio di incendi.

In provincia di Trapani sembra che oggi e domani farà caldo, ma un po' (proprio un po') meno rispetto ai giorni passati. Si vedrà addirittura qualche nuvola nel cielo. Ecco le previsioni.

lunedì, 3 agosto: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29.9°C, la minima di 22.5°C, lo zero termico si attesterà a 4815m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.

martedì, 4 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30.4°C, la minima di 22.3°C, lo zero termico si attesterà a 4215m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.