Trapani, tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Alberto 

04/08/2020 11:56:00

La città di Trapani si prepara alle celebrazioni per il Santo Patrono: Alberto, carmelitano della famiglia degli Abbati la cui festa ricorre il prossimo giorno 7. Niente processione, ma tante iniziative.

Questa sera,alle ore 20.30 presso la Cattedrale “San Lorenzo” si terrà un concerto d’organo a cura del maestro Massimo Gabba e dei suoi allievi. Ingresso libero consentito in base alle norme sanitarie anti-covid19.

Domani, alle ore 21, nella parrocchia di Sant’Alberto nell’omonimo quartiere, in collaborazione con il Museo Regionale “Agostino Pepoli” si terrà un interessante momento di approfondimento su “Sant’Alberto alla marinella” e la sua iconografia legata alla devozione dei pescatori trapanesi. Interverranno le storiche dell’arte Daniela Scandariato e Lina Novara. Concluderà il vescovo Pietro Maria Fragnelli.



Giovedì, vigilia della festa, alle ore 9.15 al Santuario “Maria SS. Annunziata” si terrà la Celebrazione Eucaristica in onore di Sant’Alberto da Trapani presieduta da Miceal O’ Neil, irlandese, Priore Generale dell’Ordine dei Carmelitani. Seguirà il tradizionale rito della benedizione dell’acqua di Sant’Alberto.



Di sera, alle 20.30, nella Chiesa del Collegio dei gesuiti si terrà “Drepana dona dei”, riflessioni, versi e canti in onore di Sant’Alberto e della Madonna di Trapani con la partecipazione di Piero e Gioele Corso e di poeti locali. Presenta Giuseppe Vultaggio.



Venerdì, solennità di Sant’Alberto alle ore 7 del mattino, al Santuario della Madonna, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore di Agrigento.

Alle ore 18.30, sempre al Santuario, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la Santa Messa pontificale in onore del Santo che dal 2007, con decreto della Santa Sede, è anche patrono secondario della Diocesi insieme alla Madonna di Trapani.

Al termine della celebrazione, che sarà trasmessa in diretta social e TV, il sindaco di Trapani consegnerà al simulacro del Santo le chiavi della città. Al termine della messa infine, intorno alle 20.30, in piazza Martiri d’Ungheria, dinanzi all’immagine del Santo, si terrà un omaggio floreale al patrono da parte delle autorità civili ed ecclesiastiche e la sfilata dell’associazione tamburistica “Vento di tramontana”.