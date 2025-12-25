Gli auguri di Natale del Vescovo di Mazara, Angelo Giurdanella. Il video

25/12/2025 15:00:00

«Riscopriamo la logica del dono, alternativa a quella dominante dell’egoismo e dell’indifferenza: non dono di cose, ma dono di sé stessi». È questo il cuore del Messaggio di Natale 2025 del Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, che invita la comunità a vivere il tempo natalizio come occasione di conversione personale e collettiva.

Per il Vescovo, la logica del dono non è solo un valore spirituale, ma anche un impegno concreto nella vita civile: «Diventa impegno civico, perché esige una politica e un’economia che mettano al centro l’uomo e la sua dignità, capaci di generare effettiva uguaglianza e attiva partecipazione, come richiesto anche dall’articolo 3 della nostra Costituzione».

Monsignor Giurdanella richiama inoltre l’importanza di una comunicazione autentica, ispirata a quella dei pastori nella notte di Natale: «Sostituire allo stordimento di una comunicazione veloce, soprattutto sui social, la bellezza di conversazioni vere, capaci di condividere gioie e dolori, angosce e speranze, e di scrutare i segni dei tempi».

Nel Messaggio emerge anche l’invito a riscoprire il silenzio e la meditazione interiore, sull’esempio di Maria: «Lasciarsi avvolgere dalla luce dei tanti testimoni che, come gli angeli nella notte santa, ci aiutano a ritrovare quella “luce dentro” generata dalla capacità di raccogliere e meditare i messaggi della vita».

Da qui l’esortazione finale a «ritrovare un centro per la nostra esistenza, riscoprendo la bellezza e la centralità dell’Eucaristia, soprattutto domenicale», e a compiere scelte concrete di bene che generino «fraternità, giustizia, pace e speranza».

*****

Marsala, a Ciavolo la prima edizione del presepe vivente

Per la prima volta la parrocchia Maria Santissima della Cava, in contrada Ciavolo a Marsala, ospiterà un presepe vivente, che unisce fede, tradizione e partecipazione comunitaria. L’iniziativa si svolgerà dal 26 al 28 dicembre e dal 3 al 6 gennaio 2026, dalle ore 16 alle 21, negli spazi parrocchiali.

Ad inaugurare la prima edizione, venerdì 26 dicembre, sarà il Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.

«Non si tratta di una semplice rappresentazione statica – spiega il parroco don Marco Laudicina – ma di un percorso animato da figuranti di tutte le età: famiglie, bambini, artigiani, giovani e volontari che hanno scelto di donare il proprio tempo alla comunità».

I visitatori potranno camminare tra botteghe artigianali, incontrare i personaggi del presepe e osservare gesti antichi e scene di vita quotidiana che evocano atmosfere senza tempo, in un racconto che profuma di tradizione, fede e umanità.

Il presepe vivente nasce dall’impegno diretto della comunità di Ciavolo, con la collaborazione di Nicola Anastasi ed Enzo Amato. Durante tutte le giornate saranno presenti anche i mercatini di Natale, con prodotti tipici, artigianato locale, degustazioni e dolci tradizionali, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce spiritualità e convivialità.



