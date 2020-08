Riserva dello Zingaro, donna colpita da malore soccorsa da un elicottero dell'aeronautica

05/08/2020 21:33:00

Una donna, Italia De Simone, 56 anni, avellinese, colpita da malore e in fibrillazione ventricolare, mentre si trovava presso la Riserva Naturale dello Zingaro è stata soccorsa da un elicottero HH139A dell'82° Centro Csar in cooperazione con una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Qui il comunicato nei dettagli dell'aeronautica militare:

"L'elicottero è decollato alle 15:40 da Trapani, si è diretto presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo (TP) dove è atterrato alle 15:50, per imbarcare una squadra operativa di 2 unità del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e trasportarla presso la zona di Cala della Disa, all’interno della Riserva Naturale.

Arrivati in zona di operazioni alle 16:00 locali, l’equipaggio ha immediatamente iniziato le operazioni di verricello per calare al suolo l’aerosoccorritore ed il team del C.N.S.A.S. che si sono rapidamente diretti verso il punto di recupero, inaccessibile da ambulanze o altri mezzi di soccorso. Il personale ha messo la donna in sicurezza nella barella e predisposto per il recupero. L’equipaggio dell’HH139A ha eseguito l’estrazione della paziente tramite verricello e di tutto il team a terra, lasciando la zona di operazioni alle 16:30.

10 minuti dopo, avveniva l’atterraggio del vettore nel campo da calcio di Castellammare del Golfo, dove veniva fatto sbarcare il team del C.N.S.A.S. assieme all’infortunata, che è stata affidata alle cure mediche delle autorità ospedaliere locali del 118.

L’elicottero ha successivamente fatto rientro alla base militare di Trapani Birgi, dove è at-terrato alle ore 17:00. Il vettore e l’equipaggio hanno ripreso la normale prontezza SAR nazionale in attesa di un potenziale successivo ordine di missione.

L’intervento è stato avviato su richiesta del C.N.S.A.S. e coordinato dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), che ha attivato l'equipaggio in prontezza d’allarme H24 dell’82° Centro C.S.A.R.