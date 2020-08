A Castelvetrano, Lirio Abbate presenta “U Siccu", il libro su Matteo Messina Denaro

05/08/2020 06:00:00

Sabato 8 agosto a Selinunte, borgata marinara di Castelvetrano, si parlerà di mafia e di Matteo Messina Denaro.

Alle 21,00 verrà infatti presentato l’ultimo libro di Lirio Abbate, “U Siccu”, edito da Rizzoli sulla figura del boss castelvetranese, latitante da 27 anni.

Si tratta del primo appuntamento della rassegna Incontri con gli Autori nel giardino del Pensiero Contemporaneo, sede dell’Associazione Selinunte Cunta e Canta, accanto l’ingresso del Parco Archeologico.

Dialogheranno con l’autore, lo scrittore Nino Cangemi ed il giornalista Egidio Morici.

Sarà presente l’avvocato Armando Sorrentino, legale di parte civile per il Pci-Pds nel processo per l’uccisione di Pio La Torre, oltre che nei processi per la strage di Capaci e nel “Borsellino ter”.

Ci sarà anche Giuseppe Cimarosa, figlio del collaboratore di giustizia Lorenzo Cimarosa, che ha contribuito agli arresti di diversi fiancheggiatori del boss.