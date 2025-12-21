Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
21/12/2025 00:56:00

“Suicidio” di Édouard Levé: quando la vita diventa racconto solo dopo la fine

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/suicidio-di-edouard-leve-quando-la-vita-diventa-racconto-solo-dopo-la-fine-450.jpg

C’è un libro che continua a interrogare il rapporto tra vita, scrittura e morte più di molti saggi teorici. Si intitola Suicidio, lo ha scritto Édouard Levé, ed è appena tornato nelle librerie italiane in una nuova edizione Quodlibet, nella collana Storie. Un ritorno che pesa, perché Suicidio non è solo un romanzo breve di culto: è un testo inseparabile dal gesto estremo del suo autore, che si è tolto la vita dieci giorni dopo aver consegnato il manoscritto all’editore.

 

Il libro è scritto in seconda persona. Un narratore anonimo si rivolge a un “tu”: un amico morto vent’anni prima, suicida a 25 anni. Non c’è indagine, non c’è spiegazione, non c’è ricerca di colpe o cause. C’è piuttosto un inventario di ricordi minimi, gesti quotidiani, ossessioni, fragilità, frammenti di vita che, letti alla luce del suicidio, sembrano improvvisamente acquisire una coerenza che prima non avevano.

 

È questo il dispositivo più perturbante del libro: il suicidio non come punto finale, ma come atto che riorganizza retroattivamente l’esistenza. La vita, sembra dire Levé, diventa racconto solo dopo la morte. E non una morte qualunque, ma una scelta definitiva che costringe chi resta a rileggere tutto ciò che c’è stato prima come se fosse sempre stato diretto lì.

 

 

 

Il narratore non idealizza l’amico morto. Ne mostra le cure psichiatriche, la depressione, le stranezze, la distanza dal mondo. Ma non costruisce una diagnosi. Il gesto resta opaco, irriducibile. È proprio questa assenza di spiegazione a rendere Suicidio un libro radicale: in un’epoca ossessionata dal “perché”, Levé rifiuta la causalità e lascia il lettore davanti a un vuoto che non può essere colmato.

 

La seconda persona amplifica l’ambiguità. Chi è davvero quel “tu”? Un amico? Un doppio? Una proiezione dell’io narrante? Molti critici hanno letto il libro come un dialogo interno, un autoritratto rovesciato, una forma estrema di autofiction concettuale. Un’ipotesi resa quasi inevitabile dal destino dell’autore, ma che rischia anche di ridurre il testo a documento patologico.

 

È questo il nodo etico della lettura di Suicidio. Sapere che Levé si è ucciso subito dopo aver scritto il libro cambia tutto. Rende impossibile una lettura “neutra”. Trasforma il romanzo in una sorta di oggetto contaminato, dove letteratura e biografia si sovrappongono fino a confondersi. Ma è proprio contro questa semplificazione che il libro resiste.

Levé non scrive una lettera d’addio. Scrive un’opera che mette in crisi l’idea stessa di narrazione, di identità, di senso. Lo aveva già fatto con Autoportrait, una sequenza di frasi secche, senza ordine apparente, che smontava l’illusione di un io coerente. In Suicidio fa un passo oltre: mostra come anche la vita degli altri diventi racconto solo quando qualcuno la organizza, la monta, la trasforma in forma.

 

La nuova edizione Quodlibet arriva in un momento in cui le scritture del trauma, dell’io e della fragilità sono sempre più presenti nel dibattito culturale. Ma Suicidio resta un libro scomodo. Non consola, non educa, non offre soluzioni. 

Espone il lettore a una domanda inquietante: quanto del senso che attribuiamo alle vite – nostre e altrui – nasce davvero dai fatti, e quanto invece dal modo in cui li raccontiamo dopo?

Forse è questo che rende ancora necessario tornare a Levé. Non per mitizzare il gesto, né per ridurre il libro a una chiave autobiografica, ma per misurarsi con una scrittura che ci obbliga a guardare il confine fragile tra vita e racconto. Un confine che, una volta attraversato, non si ricompone più.









Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 19/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765879385-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.jpg

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica,...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...