Marsala, regolamentata la sosta in alcuni tratti del lungomare Boeo

05/08/2020 15:00:00

Regolamentata la sosta al lungomare Boeo di Marsala. Con un provvedimento del Comando della Polizia Municipale di Marsala è stata disciplinata la sosta in un ampio tratto del Lungomare Boeo.

L'obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di sicurezza, soprattutto a beneficio di pedoni e ciclisti, lungo una via notevolmente frequentata nel periodo estivo. La realizzazione di stalli per la sosta, pertanto, è stata ritenuta utile per apportare un miglioramento delle complessive condizioni di traffico.

L'Ordinanza stabilisce che la sosta, contraddistinta dalla lettera “P” (Parcheggio), è consentita sul lato destro del Lungomare Boeo - in direzione Trapani - nei seguenti tratti:

- dall'inizio del Baglio Anselmi (Museo archeologico) e fino al numero civico 36/A;

- a seguire, dopo la curva, limitatamente al tratto antistante la colonna di Capo Boeo;

- dal Viale Vittorio Veneto (di fronte “ferro di cavallo”), lungo l'area antistante il lido privato;

- a seguire, dopo le curve, nel tratto compreso tra l'ultimo cancello d'ingresso agli scavi e l'inizio della curva verso la via Isolato Egadi.

Infine, la sosta è pure consentita nella rientranza posizionata davanti la colonna di Capo Boeo (lato destro del Lungomare, in direzione Mazara).

L'ordinanza dirigenziale espressamente dispone che nei tratti non autorizzati alla sosta vige il divieto assoluto di fermata.