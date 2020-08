Coronavirus, triplicati in un giorno i malati in Sicilia. Positiva un'intera famiglia a Carini

06/08/2020 11:06:00

Triplicati, in un giorno, i casi di coronavirus in Sicilia.

Sono 21 i nuovi casi segnalati in Sicilia, come raccontiamo nel nostro bollettino giornaliero. In ospedale ci sono 38 persone, di cui 4 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 314, dall’inizio dell’anno 3.339. Si registrano 9 “positivi” a Ragusa, di cui 5 migranti, 5 a Messina, 3 a Palermo e 4 a Catania.



„"La Sicilia non può permettersi un altro lockdown. Vanno attuate subito tutte le misure di sicurezza, di vigilanza e di controllo per evitare che il Coronavirus si propaghi a macchia d’olio nell’isola”. A lanciare il grido di allarme sono Cgil, Cisl e Uil regionali che esprimono forte preoccupazione per la crescita del tasso di contagiosità, superiore a 1. “Le ultime rilevazioni - affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil siciliane, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone - indicano che l’Isola è al secondo posto dopo il Veneto, fra le 8 regioni con un Rt da allerta. E anche le dichiarazioni dell’esperto Cristoforo Pomara, già componente del Comitato tecnico scientifico regionale confermano la necessità di non abbassare la guardia, perché la situazione è fortemente critica”.

A Carini è risultata positiva un'intera famiglia. Lo ha comunicato il sindaco Giovì Monteleone, che ha ricevuto conferma da parte dell’Asp di Palermo. Si tratta di tre persone componenti un nucleo familiare provenienti dall’estero. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare, sono in buona salute e vengono assistite, secondo le norme, dalla protezione civile e dagli organi sanitari.