Marsala, "Senza Controllo" il nuovo album di Pierpaolo Marino prodotto grazie al crowdfunding

07/08/2020 10:08:00

Un crowdfunding su produzionidalbasso per permettere la produzione del suo nuovo album "Senza Controllo", è questa l’iniziativa del cantautore marsalese Pierpaolo Marino che ci dà qualche anticipazione sul suo nuovo lavoro.

Il countdown è iniziato, mancano 6 giorni alla chiusura della campagna di raccolta fondi iniziata dall’artista marsalese in pieno periodo lockdown dovuto al Coronavirus, quando si è dovuto ricredere e ha deciso di avviare questa raccolta per sostenere la nuova produzione.

L'album “Senza Controllo”, conterrà pezzi scritti prima e soprattutto durante la chiusura dovuta all’epidemia. “Ho cambiato idea – dice Pierpaolo -, questo stato di pandemia ci ha costretti nelle nostre abitazioni, sacrificando i nostri risparmi e anche la nostra pazienza. Ma, per quel che mi riguarda ho ribaltato la negatività di questo periodo trasformandola in creatività, scrivendo e arrangiando nuove canzoni, che si sono affiancate a quelle scritte in precedenza e che ormai non aspettavano altro che essere incise e poi portate in giro per essere suonate dal vivo, finalmente".

Le registrazioni del nuovo album in parte già iniziate continueranno e si concluderanno in autunno. Un nuovo disco in cui il cantautore mette insieme sentimenti, riflessioni, suoni e stati d’animo. Ci saranno più canzoni rispetto al disco precedente dal titolo “Otto brevi racconti” che trovate a questo link sulla piattaforma spotify

Per chi volesse ancora partecipare e contribuire al nuovo progetto musicale di Pierpaolo Marino può farlo collegandosi, invece, qui al link su produzionidalbasso.