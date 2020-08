Mazara, gli eventi in città del fine settimana

07/08/2020 09:40:00

Stasera alle ore 21,30 proiezione del film "Gli Anni più Belli" di Gabriele Muccino. Ingresso 4 euro.

Per la Rassegna "Summer in Jazz" a cura dell'associazione musicale Sole del Sud - giovedì 6 agosto alle ore 21,30 nell'atrio dell'Istituto comprensivo Borsellino si esibirà il duo Ariodante- Carpi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per la Rassegna "In scena/Esate" - Venerdì 7 Agosto dalle ore 18:30 nell'Atrio Santa Caterina dell'Istituto comprensivo Borsellino spettacolo per bambini "Pavel - Vita da Clown" produzione Quintiequilibrio. Organizzazione associazione Oliver. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Venerdì 7 agosto primo appuntamento con la Rassegna letteraria "Un Mediterraneo di Letture": alle ore 21 al Collegio dei Gesuiti presentazione del libro "L'Ultimo Ricordo" di Daniela Tornatore. Con l'autrice dialoga Jana Cardinale, curatrice della Rassegna organizzata dall'associazione Ciuri.

Tra gli eventi collaterali si segnala la Fiera Mazara Food Fest, in corso di svolgimento (fino al 16 agosto) nella passeggiata "Consagra" del lungomare. Nelle serate di Venerdì 7 e sabato 8 agosto, sul palco dello spazio fiera sono in programma la selezione e la finale regionale di Miss Italia.