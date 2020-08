La tragica fine di Simone. "Ecco come a Trapani si muore nell'indifferenza" 

08/08/2020 17:34:00

Sul caso di Simone, morto in condizioni disumane, interviene il garante della persona disabile del Comune di Trapani, avvocato Tiziana Barone.

“La morte di Simone, - rileva - nonostante l’assistenza amorevole, continua e incondizionata della propria madre, è un chiaro esempio di come ancora oggi si muoia nell’indifferenza di tutti. Un uomo, gravemente malato, e una madre lasciati da soli a lottare ogni giorno per cercare di sopravvivere. Perché di questo si tratta, sopravvivenza”. Il video dell’uomo, ridotto ad una larva, seduto su una sedia con la mamma che cercava di asciugargli la fronte grondante di sudore è diventa virale, facendo indignare l’Italia.

“La dignità umana, quei diritti costituzionali alla vita, alla salute e alle cure messi in disparte e ancora oggi non garantiti – riprende Tiziana Barone - Sono vicina al dolore di questa donna, ma come garante della persona disabile chiedo alle istituzioni tutte, da quelle civili a quelle religiose, di intraprendere una reale collaborazione con l’ufficio che ricopro perché fatti come questi non abbiano più a ripetersi”. Per l’avvocato: “Il ruolo del garante, infatti, è anche quello di dare voce ai più deboli, a coloro che afflitti dalle malattie, soprattutto da quelle incurabili e invalidanti, non possono vivere una vita normale. A tutte queste persone, a tutte queste famiglie, ai caregiver familiari, alla chiesa, alle associazioni e agli operatori sociali va il mio invito di allertare ed informare il garante della persona disabile. In questa maniera se la vita dolorosa, cupa, incerta e disagiata di Simone e della sua mamma è trascorsa nell’indifferenza di tutti, la sua morte invece potrà servire per un nuovo inizio: Simone – conclude Tiziana Barone - darà voce agli altri ammalati e alle altre madri o padri che non dovranno più essere lasciati da soli né privati della stessa dignità umana sol perché ammalati e dunque disabili”.