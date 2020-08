Trapani, il Libero Consorzio porta il Provveditorato agli studi in Tribunale

12/08/2020 20:00:00

Finisce in tribunale la controversia tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e il Provveditorato agli studi. L'ex Provincia vuole rientrare in possesso di un suo immobile, l’ex Mobilificio Cantù, edificio di quattro piani, dove, due sono occupati dall'ufficio scolastico regionale.

Il Libero Consorzio Comunale, motivando la necessità di rientrarne in possesso nel decreto per l'avvio del contenzioso, afferma di avere bisogno di quei locali per sistemarvi i suoi dipendenti, in virtu del fatto che ha firmato un accordo con una società, la Ge.Ca, alla quale darà in permuta alcuni immobili e per questo il tutto deve essere definitivo entro il 31 agosto.

L'ex provincia ha comunque teso la mano, dicendo che si potrà evitare di finire davanti al giudice, se entro il 17 agosto il Provveditorato lascia l'immobile.