Trapani, una raccolta firme per ampliare la Ztl 

13/08/2020 16:10:00

Una raccolta di firme per chiedere al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida di ampliare la Zona a traffico limitato. Protagonisti dell’iniziativa i residenti della zona compresa tra piazza Generale Scio, via Carolina e viale delle Sirene.

Non solo firme, ma anche proposte. Gli abitanti, infatti, hanno sollecitato una gestione del traffico con l’ausilio della polizia municipale in corrispondenza di via Cappuccini-via Ranuncoli “per facilitare lo smaltimento del traffico in uscita da via Carolina e deviazione da via Duca D’Aosta per evitare lo stop presente alla fine della strada”.

Ed ancora il “doppio senso di marcia in via Cristoforo Colombo per ottenere una doppia uscita dalla zona del Lazzaretto”. Questa richieste “sono motivate – si legge nella petizione – dal fatto che durante il fine settimana si viene a creare una situazione di inquinamento ambientale, atmosferico ed acustico causato dall’eccessivo passaggio di veicoli ad emissioni inquinanti, con relativo disturbo della quiete pubblica, passibile di reato”. Sul tavolo del sindaco sono giunte 85 firme.