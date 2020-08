Alcamo, niente raccolta rifiuti il 15 agosto. Solo il servizio di pulizia spiaggia

14/08/2020 19:00:00

L’ufficio Servizi Ambientali rende noto che, sabato 15 agosto non verrà effettuata alcun servizio di ritiro rifiuti. Come già previsto e comunicato nel calendario dei mesi di agosto e settembre, la raccolta della carta di giorno 15 non verrà effettuata e verrà recuperata sabato 22 agosto. L'unico servizio previsto sarà la pulizia della spiaggia (Alcamo Marina) e delle zone antistanti il litorale sia sabato 15 che domenica 16 agosto.

La raccolta proseguirà lunedì 17 Agosto, come da calendario, con il ritiro della frazione organica e solo martedì 18 agosto ci sarà la raccolta del secco residuo (indifferenziato). Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione.

BANDO PUBBLICO “PER IL SOSTEGNO DELL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018” - E’ stato pubblicato sul sito del Comune il BANDO PUBBLICO (RIAPERTURA DEI TERMINI) LEGGE 9 DICEMBRE 1998,N. 431, ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018.

Possono presentare la domanda esclusivamente gli stranieri muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE e residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale e residenti nel Comune che conducono in locazione, regolata da contratto regolarmente registrato nel 2018, unità immobiliari, di proprietà pubblica o privata e di alloggi di edilizia economica e popolari (Esclusi cat. Catastali A/1, A/8 e A/9) il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato adibite ad abitazione principale del nucleo familiare. Le domande redatte in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli forniti gratuitamente dal comune o scaricabili dal sito www.comune.alcamo.tp.it, dovranno essere consegnate “brevi manu” all’ufficio Protocollo (Piazza Ciullo, Palazzo di Città) o inviate tramite pec all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it entro e non oltre il giorno 10/09/2020. Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, fa fede la data di spedizione.