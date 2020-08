Marsala, il "registro dei mai nati" e il ritorno al medioevo

15/08/2020 04:00:00

Il medioevo è servito. La persona che ha avuto l'idea avallata da altri 19 consiglieri comunali di Marsala è la consigliera Giusi Piccione, la quale afferma che con l'atto proposto, istituzione del registro "bambini mai nati" testuali parole: "ritengo concluso il mio lavoro in questi cinque anni e bene...".

Adesso personalmente si ricorda un altro provvedimento avanzato con il collega I. Gerardi sull'abolizione dei mastelli dal centro storico, negli ultimi 2 anni, non oso pensare precedentemente. Entrando nel merito dell'atto:si invita al cambio del regolamento cimiteriale alla dicitura: "prodotti abortivi" con "bambini mai nati", istituzione di un registro sul quale se lo vorranno i genitori del feto(perché di questo si tratta) daranno un nome di fantasia(perché di fantasia non è dato capire) da loro scelto, qualora i genitori non volessero, un cippo funeriaro con numero trascritto nell'apposito istituendo albo. Inumazione(già previsto dalla normativa vigente) in apposita area " con targa e nome" Arcara dixit. Quantomeno ci hanno evitato la foto. Interventi a favore di Meo, Arcara, A. Rodriquez, contro L. Alagna, L. Licari e Nuccio.

But the winner is: monsignore Sinacori che asserisce di rispettare qualsiasi posizione sull'argomento, lui è favorevole al provvedimento e loda la collega, dichiarandosi contrario alla circolare del ministro attuale della salute, che autorizza l'interruzione di gravidanza con una pillola, trovandolo ignobile. Adesso chi glielo dice a Sinacori che l'aborto farmacologico è previsto dal 2009, era effettuato con la Ru 486 in ricovero, ora con la circolare citata viene autorizzato il trattamento in day hospital e allungata l'assunzione fino alla nona settimana, precedentemente era sette. Quindi dicitura cambiata in bambini mai nati, volente o nolente trascrizione, nella seconda ipotesi cippo funerario con numero zona individuata, a mò di Dacau. Il tutto in nome della cultura della vita che citando la Piccione è "prendersi cura dell'altro, volere il suo bene, e rispettare la sua dignità". Cara Piccione parlando dei vivi non dei mai nati, tutto ciò asserito non avviene anche quando: i cittadini posteggiano su marciapiedi, in doppia fila, "maltrattano" i ciclisti, evadono imposte e tributi, creano discariche, e potrei continuare all'infinito. Perché non creiamo un registro per i fans di Toto Cutugno??? Ricapitolando, cambio dicitura, istituzione del registro, nome di fantasia altrimenti cippo funerario e numero. Benvenuti nel basso medioevo neanche alto...

Vittorio Alfieri