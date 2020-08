A Marsala discoteca in piazza e solita rissa con feriti

16/08/2020 09:32:00

Locali chiusi, serate di Ferragosto annullate, controlli anti assembramento da parte dell'Asp e delle forze dell'ordine, appello delle istituzioni, soprattutto ai giovani, per evitare folle e mantenere le distanze.

Tutto questo per evitare l'impennata dei contagi da coronavirus che si sta verificando in questi giorni e che mette a rischio anche la riapertura dell'anno scolastico.

Eppure, a Marsala, a quanto pare in Piazza Dittatura Garibaldina "non ce n'è Covid", come recita il tormentone dell'estate. Lo dimostrano queste immagini.

Centinaia di persone che ballano, nella piccola piazza accanto alla Loggia, senza alcuna prudenza, in una discoteca improvvisata. E' lecito divertirsi, ma è un dovere (ripetiamo: un dovere) oggi più che mai non assumere comportamenti che mettono a rischio la salute delle persone e, soprattutto, l'economia del territorio, che non può reggere una nuova chiusura totale.

Il video è stato pubblicato dal dj Paolo Nizza ieri notte. "La mia musica alimenta sempre l'amore" commenta il dj. Si, ma anche, potenzialmente, alimenta il Covid ...

Tutto questo accadeva a Marsala in una delle ultime sere.

Ieri notte, invece, va registrata la solita rissa nei pressi dell'Antico Mercato, che a notte fonda diventa terra di nessuno.

Nuovo scontro della guerra tra bande di giovani marsalesi e giovani immigrati, liti furiose, bottigliate in testa, panico, urla e intervento dei Carabinieri.

Sul posto, vicino l'arco di Porta Garibaldi, sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri. Sono intervenute anche due ambulanze, perché ci sono stati due feriti.

Per un giovane, ferito dal vetro di un collo di bottiglia, si sono rese necessarie le cure del Pronto Soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino. Qualche notte fa un giovane era stato pestato in centro.